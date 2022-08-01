Штат Калифорния, США, 1 августа, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Лесной пожар в Калифорнии, крупнейший за 2022 год, уничтожает дома и вынуждает тысячи людей эвакуироваться, сообщает агентство France-Presse. По данным Национальной координационной группы по борьбе с лесными пожарами, 31 августа над тушением пожара работали почти 650 человек.

Cameron Strandberg Пожар

Пожар, бушующий в национальном лесном заповеднике Кламат на севере Калифорнии, распространился на площади более 20 тысяч гектаров. Пока пожарным не удается его сдержать.

Это самый крупный лесной пожар в Калифорнии за этот год. Он вспыхнул всего через несколько дней после того, как центральная Калифорния пострадала от предыдущего крупнейшего пожара.

30 июля губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение, так как пожар «уничтожил дома» и «угрожает важнейшим объектам инфраструктуры».

Пожар усилился и распространился из-за «экстремальных условий засухи, высоких температур, ветров и гроз», говорится в заявлении Ньюсома.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Калифорнии, более 2000 жителей были эвакуированы, а около 200 — предупреждены об эвакуации.