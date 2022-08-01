Уфа, , 08:31 — REGNUM Уголовное дело по факту травмирования подростка в детском лагере возбуждено в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

На детской площадке

По версии следствия, днем 31 июля 2022 года в детском лагере в Баймакском районе трое подростков занимались на перекладинах металлической конструкции на спортплощадке.

В материалах дела указано, что после того, как подростки забрались на металлическую конструкцию, она опрокинулась и она упала на несовершеннолетних. В результате пострадал 15-летний подросток, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего. Во время расследования действиям лиц, которые ответственны за обеспечение безопасности на территории детского лагеря, будет дана правовая оценка.