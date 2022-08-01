Москва, 1 августа, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В прошедшие выходные дни (30 и 31 июля) в Москве сохранилась комфортная погода с температурой до +26°С. Никакой 30-градусной жары не было, передаёт «Москва 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, погода дала отдохнуть москвичам от жары. Но в начале августа температура воздуха начнёт повышаться до +30 °С, при этом осадков не ожидается.

А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозирует, что жара почти до +30 °С вернётся в Москву в середине недели — 3–4 августа.

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