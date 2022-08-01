Ульяновск, 1 августа, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В двух районах Ульяновской области проведут инженерные изыскания для подготовки проектной документации с целью модернизации и строительства берегоукрепительных сооружений на Куйбышевском водохранилище. Соответствующие извещения о проведении открытых конкурсов опубликованы на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Андрей Черкасский ИА REGNUM На берегу

Заказчиком является областное государственное автономное учреждение «Корпорация развития строительства и инфраструктурных проектов Ульяновской области «Дом.73». Объявлено два открытых конкурса, по итогам которых победитель получит право заключения договора на разработку проектной документации на берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохранилище: в селе Старый Белый Яр Чердаклинского района и посёлке Старая Майна Старомайнского района.

Речь идёт о получении новых технических условий на подключение инженерных систем и дорожно-транспортной сети, проведении инженерных изысканий и обследовании строительных конструкций, существующих зданий и сооружений для определения их технического состояния.

Начальная цена контракта для проведения проектных работ в Старом Белом Яре составляет14 991 487 рублей, в Старой Майне — 9 888 513 рублей.

Как следует из документов, при заключении договоров проектные работы должны быть завершены до 20 декабря 2022 года.