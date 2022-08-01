В Британии назвали причину отказа Запада от новых санкций против России
Лондон, 1 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Западные страны воздерживаются от введения новых санкций против России из-за страха усугубления мирового энергетического кризиса, пишет британская Financial Times.
По данным издания, власти Евросоюза предусмотрели исключения из уже введённых ограничительных мер, которые позволяют европейским компаниям работать с российскими во избежание обострения энергетического и продовольственного кризисов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер обвинил правительство ФРГ в отсутствии плана по выходу из энергетического кризиса. По его словам, власти не смогли обеспечить страну энергоресурсами вопреки своим заявлениям о готовности «ко всему, что бы там господин Путин ни делал».
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