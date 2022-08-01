Лондон, 1 августа, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Западные страны воздерживаются от введения новых санкций против России из-за страха усугубления мирового энергетического кризиса, пишет британская Financial Times.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

По данным издания, власти Евросоюза предусмотрели исключения из уже введённых ограничительных мер, которые позволяют европейским компаниям работать с российскими во избежание обострения энергетического и продовольственного кризисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер обвинил правительство ФРГ в отсутствии плана по выходу из энергетического кризиса. По его словам, власти не смогли обеспечить страну энергоресурсами вопреки своим заявлениям о готовности «ко всему, что бы там господин Путин ни делал».

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