Херсон, 1 августа, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Нахождение Херсонской области в составе Украины было исторической ошибкой, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Он назвал регион исторически русской землёй, напомнив, что город и область были созданы указом императрицы Екатерины II.

«Именно в эпоху правления Екатерины II всё Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений, — приводит слова Стремоусова РИА Новости. — Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена».