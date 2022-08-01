Москва, 1 августа 2022, 08:21 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев сохранил лидерство в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 1 августа сообщается на сайте организации.

Даниил Медведев (Россия)
Даниил Медведев (Россия)
Андрей Пронин © ИА REGNUM

Испанец Карлос Алькарас поднялся на четвёртое место впервые в карьере, обойдя грека Стефаноса Циципаса. Сербский теннисист Новак Джокович поднялся с седьмого на шестое место, потеснив норвежца Каспера Рууда.

Андрей Рублёв остался на восьмом месте, Карен Хачанов опустился с 23-й на 24-ю строчку, Аслан Карацев поднялся с 37-й на 36-ю позицию.

Рейтинг АТР от 1 августа:

  1. Даниил Медведев (Россия) — 7 625 очков;

  2. Александр Зверев (Германия) — 6 850;

  3. Рафаэль Надаль (Испания) — 6 165;

  4. Карлос Алькарас (Испания) — 5 035;

  5. Стефанос Циципас (Греция) — 5 000;

  6. Новак Джокович (Сербия) — 4 770;

  7. Каспер Рууд (Норвегия) — 4 685;

  8. Андрей Рублёв (Россия) — 3 575;

  9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 445;

  10. Янник Синнер (Италия) — 3 395.