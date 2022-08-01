Даниил Медведев сохранил первое место в рейтинге ATP
Москва, 1 августа, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев сохранил лидерство в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 1 августа сообщается на сайте организации.
Испанец Карлос Алькарас поднялся на четвёртое место впервые в карьере, обойдя грека Стефаноса Циципаса. Сербский теннисист Новак Джокович поднялся с седьмого на шестое место, потеснив норвежца Каспера Рууда.
Андрей Рублёв остался на восьмом месте, Карен Хачанов опустился с 23-й на 24-ю строчку, Аслан Карацев поднялся с 37-й на 36-ю позицию.
Рейтинг АТР от 1 августа:
Даниил Медведев (Россия) — 7 625 очков;
Александр Зверев (Германия) — 6 850;
Рафаэль Надаль (Испания) — 6 165;
Карлос Алькарас (Испания) — 5 035;
Стефанос Циципас (Греция) — 5 000;
Новак Джокович (Сербия) — 4 770;
Каспер Рууд (Норвегия) — 4 685;
Андрей Рублёв (Россия) — 3 575;
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 445;
Янник Синнер (Италия) — 3 395.