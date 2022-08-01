Москва, 1 августа, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев сохранил лидерство в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 1 августа сообщается на сайте организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Испанец Карлос Алькарас поднялся на четвёртое место впервые в карьере, обойдя грека Стефаноса Циципаса. Сербский теннисист Новак Джокович поднялся с седьмого на шестое место, потеснив норвежца Каспера Рууда.

Андрей Рублёв остался на восьмом месте, Карен Хачанов опустился с 23-й на 24-ю строчку, Аслан Карацев поднялся с 37-й на 36-ю позицию.

Рейтинг АТР от 1 августа: