Бангкок, , 08:20 — REGNUM В Таиланде на ремонтируемом разворотном мосту на автотрассе произошла трагедия. Как сообщает 1 августа Третий национальный телеканал Таиланда, на проезжавшие под мостом автомобили упала оторвавшаяся пятитонная железобетонная балка.

Обрушение моста Eric

Авария произошла около девяти часов вечера 31 июля (01:00 мск 1 августа) в южном пригороде Бангкока на шоссе имени короля Рамы II. Под ударом оказались легковой автомобиль и следовавший за ним пикап.

Водитель легкового автомобиля получил тяжёлые травмы, его пассажирка на переднем сидении погибла. В пикапе никто серьёзно не пострадал, так как удар балки пришелся только по передней части капота. Кроме того, погиб один из двух рабочих, занимавшихся ремонтом моста в момент падения балки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в Перу автоавария унесла жизни как минимум 15 человек. Они погибли в результате падения микроавтобуса в пропасть на строящейся автотрассе.