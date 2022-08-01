Вашингтон, 1 августа, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В случае, если на Тайване произойдёт эскалация ситуации, США переключат внимание с конфликта на Украине на китайский остров. Об этом 1 августа сообщает американская газета Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

«При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряженность в отношениях с Китаем из-за Тайваня», — сказал он.

При этом европейский дипломат уточнил, что на данный момент ситуация вокруг Тайваня не является поводом для обеспокоенности НАТО, однако она может легко обостриться.

Кроме того, издание приводит слова работников МИД ЕС, считающих, что в «словесной войне» между США и Китаем по поводу Тайваня может легко произойти обострение, и потому за развитием этой ситуации пристальным образом следят в столицах Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси от ранее запланированной ею поездки на Тайвань.