Красноярск, 1 августа, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Красноярске перед судом за получение крупной взятки предстанет врач Красноярской межрайонной клинической больницы №4. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, с июня по август 2021 года обвиняемый получал от пациентов взятки в размере от 15 до 95 тыс. рублей. Взамен он обеспечил госпитализацию шести пациентов без очереди, оформляя их как экстренных больных.

«В то время как в действительности их состояние не являлось угрожающим для жизни и здоровья. Общая сумма взяток составляет сумму около 300 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.