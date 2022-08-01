Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Внимание США переключится с украинского конфликта на Тайвань в случае эскалации на китайском острове. Об этом заявил американской газете Politico неназванный высокопоставленный дипломат из Европы.

Белый дом Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое развитие событий собеседник издания назвал «худшим сценарием». Пока обстановка на Тайване не беспокоит НАТО, но она может легко обостриться, отметил он.

«При худшем сценарии США переключат свое внимание с Украины на напряжённости в отношениях с Китаем из-за Тайваня», — приводит Politico его слова.

Сотрудники внешнеполитических ведомств, добавляет газета, считают возможным обострение «словесной войны» между США и Китаем из-за Тайваня. В европейских столицах пристально наблюдают за происходящим.

Ранее американское издание American Spectator сделало вывод о бессилии президента США Джо Байдена в ситуации Тайваня. На это указывают его телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

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