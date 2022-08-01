Сеул, , 08:18 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 44 689 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея. Общественный транспорт

По его данным, 436 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Медики отмечают, что рост заболеваемости привел к увеличению числа пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло19 820 739. Также за минувшие сутки в стране скончался 21 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 25 068 человек.