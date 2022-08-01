Донецк, 1 августа, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Куйбышевского района Донецка. Об этом 1 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Скриншот видео страницы ZloyFenix Установка «Град»

В 7:25 сотрудники представительства зафиксировали атаку со стороны украинских формирований, позиции которых находятся в населённом пункте Невельское. По Куйбышевскому району Донецка выпущено десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град», а также шесть ракет из ствольной артиллерии калибра 152 мм.