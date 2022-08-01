Москва, , 08:13 — REGNUM Нефть марки Brent, 29 июля подешевела на 3,77%, до $103,69. Рынок завершил неделю в плюсе, но показал снижение по итогам июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти

За неделю цена выросла на 0,12%. За июль падение составило 5,07%. Давление на нефтяной рынок оказывают опасения рецессии в мировой экономике и, соответственно, уменьшения спроса на энергоресурсы.

С другой стороны, участники рынка опасаются снижения предложения нефти из-за санкций против России. Два фактора, которые позволяют цене удерживаться выше $100 за баррель.

3 августа состоится встреча представителей ОПЕК+. На заседании будет рассматриваться возможность сохранения согласованных ранее темпов нефтедобычи и умеренного увеличения поставок.

Согласно последним данным Baker Hughes, число буровых на нефть увеличилось на шесть единиц, до 605 шт., число буровых на газ на две единицы, до 157 шт. Общее число буровых выросло на девять единиц, до 767 шт.

Сегодня, 1 августа, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $102,85. Из-за рецессии в США рост котировок остановился.

На неделе с 1 по 7 августа из важных макрособытий стоит выделить такие: 1 и 3 августа выйдут данные по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за июль.

5 августа внимание инвесторов будет направлено на отчет по рынку труда в США (Non-farm Payrolls). Чем лучше выйдут данные, тем активнее будут покупатели.

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