Уфа, 1 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий за минувшие сутки в Башкирии. Об этом 1 августа сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения регионаВладимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

Так, утром 31 июля на 59 км автотрассы Архангельское — Красноусольский столкнулись два автомобиля, в результате один из водителей получил не совместимые с жизнью травмы.

Второе дорожно-транспортное происшествие (также столкнулись два автомобиля), в результате которого погибла супруга одного из водителей, произошло на 8 км автотрассы Явгильдино — Щучье озеро, около деревни Артакуль, пояснил он.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе предложили проводить психологическую экспертизу водителей автобусов.