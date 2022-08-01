Приштина, Сербия, 1 августа, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В случае «угрозы стабильности» на севере самопровозглашенного Косово пригрозила вмешаться международная миссия под эгидой НАТО в непризнанной республике (KFOR). Об этом сказано в опубликованном 31 июля заявлении KFOR.

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«Общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косово остается напряженной. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой», — отмечается в сообщении.

Отметим, 31 июля вечером на севере Косово, где преимущественно проживают сербы, прозвучали сирены воздушной тревоги, полиция самопровозглашенной республики заблокировала два КПП в центральную часть Сербии и люди начали строить баррикады на трассах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич призвал к мирному урегулированию ситуации на границе с Косово.