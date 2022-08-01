Тындинский район, Амурская область, 1 августа, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Руководитель учреждения образования в Тындинском районе Амурской области обвиняется в фиктивном трудоустройстве супруга. Мужчине незаконно выплатили 300 тыс. заработной платы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Prokuror-kaluga.ru Служебный подлог

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Муж директора школы получал зарплату, не работая, в течение двух лет. Целью его трудоустройства прокуратура называет личное обогащение.

Судить руководителя образовательной организации будут по статьям 159 УК РФ («мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере») и 292 УК РФ («служебный подлог»). Директор признала свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве перед судом предстанет директор спортивной школы Монгун-Тайгинского района по обвинению в совершении служебного подлога и мошенничестве. Он вносил ложные сведения в приказы, трудовые договора и другие документы, похитив 66,7 тыс. рублей.