Анкара, 1 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Из порта в Одессе может выйти первое судно с украинским зерном, предназначенным для экспорта. Об этом сообщает министерство обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

По данным военного ведомства, первое судно может покинуть украинский порт 1 августа в 8:30. Уточняется, что загрузка уже завершена.

Судно с зерном должно отправиться по так называемому «зерновому коридору» в Чёрном море — соответствующую сделку ранее заключили Россия, Украина, Турция и ООН.