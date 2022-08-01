Первое судно с зерном может выйти из Одессы 1 августа в 8:30
Анкара, 1 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Из порта в Одессе может выйти первое судно с украинским зерном, предназначенным для экспорта. Об этом сообщает министерство обороны Турции.
Иван Шилов ИА REGNUM
Зерно
По данным военного ведомства, первое судно может покинуть украинский порт 1 августа в 8:30. Уточняется, что загрузка уже завершена.
Судно с зерном должно отправиться по так называемому «зерновому коридору» в Чёрном море — соответствующую сделку ранее заключили Россия, Украина, Турция и ООН.