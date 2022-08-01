Джакарта, , 08:06 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в индонезийской провинции Малуку, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясение Zeml.info

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало землетрясение 31 июля в 23:36 по восточно-индонезийскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 189 км к западу от островов Танимбар. Очаг землетрясения находился в море на глубине 196 км.

Землетрясение не привело к возникновению цунами.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.