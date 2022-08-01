Ульяновск, , 08:05 — REGNUM В Ульяновске вынесен приговор в отношении местного жителя, которого обвиняли в убийстве зятя. Суд признал его виновным, назначив девять лет строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступление было совершено 9 декабря 2021 года в Засвияжском районе Ульяновска. Правоохранители установили, в квартире одного из домов на проспекте 50-летия ВЛКСМ в ходе спонтанного конфликта обвиняемый нанёс зятю ножом несколько ножевых ранений, после чего задушил его подушкой.

Засвияжский районный суд признал фигуранта уголовного дела виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив девять лет колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, которую обвинили в убийстве подруги. Орудием преступления, как полагает следствие, стал «фрагмент дерева».

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