Хабаровск, 1 августа, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Девять госконтрактов на строительство ФАПов и амбулаторий заключил минстрой Хабаровского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Https://www.ryazangov.ru/ Приём у врача в ФАПе

Читайте также: В Самарской области сообщили о строительстве фельдшерско-акушерского пункта

Новые лечебницы появятся в посёлке Быстринск, сёлах Марусино и Пушкино.

Амбулатории возведут в сёлах Найхин, Лидога, Нелькан, Большая Картель, Нижнетамбовское и Арка.

Сейчас идёт строительство амбулатории в селе Виноградовка и ФАПов в сёлах Тумнин, Константиновка и Федоровка.

Как сообщало ИА REGNUM, новый фельдшерско-акушерский пункт возводят в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области.