Тында, Амурская область, , 08:03 — REGNUM В квартиру в доме, который был признан аварийным, заселили жительницу Тынды с ограниченными возможностями здоровья работники городской администрации. На жильё, которое через месяц получило статус ветхого, из бюджета потратили 1,6 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 августа в пресс-службе прокуратуры Приамурья.

Проблемы Ветхого Жилья Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В нарушение закона работники администрации не провели обследование приобретенного жилого помещения на предмет его пригодности для проживания и проигнорировали информацию Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Амурской области о том, что дом, в котором приобретается квартира, имеет признаки аварийного состояния», — отметили в надзорном ведомстве.

В отношении госслужащих возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ («халатность»). Дом был признан аварийным через месяц после того, как девушка-инвалид заселилась в предоставленную ей квартиру. На тот момент она уже была снята с учёта как претендент на получение жилья. Прокуратура требует предоставить жительнице Тынды другое жилое помещение.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель лесничества Магдагачинского района Амурской области предстанет перед судом по обвинению в том, что допустил вырубку леса на территории природного заказника. Ущерб природе от его действий оценивается в 8,7 млн рублей. Возбуждено дело о халатности.