1 августа 2022 | Время чтения 11 мин

Минтруда представило на днях новую программу субсидирования переезда молодых безработных из трудоизбыточных регионов. Переселять их надумали в 25 субъектов РФ, в том числе и северные регионы Уральского федерального округа - Югру, Ямал и Тюменскую область. Инициатива Минтруда была встречена жителями вышеуказанных территорий и в штыки, и с одобрением. Причём в разных регионах мнения в социальных сетях высказаны диаметрально противоположные.

Елена Миронова, , 10:06 — REGNUM Минтруда представило на днях новую программу субсидирования переезда молодых безработных из трудоизбыточных регионов. Переселять их надумали в 25 субъектов РФ, в том числе и северные регионы Уральского федерального округа — Югру, Ямал и Тюменскую область. Инициатива Минтруда была встречена жителями вышеуказанных территорий и в штыки, и с одобрением. Причём в разных регионах мнения в социальных сетях высказаны диаметрально противоположные.

Эжен Делакруа. Сцена из Исхода. 1840

Разработчики программы трудовой мобильности молодёжи собираются выплачивать 116 тысяч рублей согласившимся на переезд жителям Алтая, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Тувы и Чеченской Республики. В Минтруде считают, что трудовым мигрантам на первое время данной суммы хватит на расходы для переезда и оплату аренды жилья.

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Стать участником программы сможет любой молодой человек до 35 лет, стоящий на учёте как безработный или ищущий работу и не менее года проживающий в трудоизбыточных регионах. Подбирать вакансии будут на портале «Работа России», с помощью карьерных консультантов региональных центров занятости. После согласования кандидатуры с работодателем нужно будет заключить договор о содействии в трудоустройстве в другом регионе.

«В целом программа — бред»

Информацию о вероятном появлении трудовых мигрантов из регионов Северного Кавказа жители Югры восприняли крайне отрицательно.

«А своим молодым специалистам в Югре не хотят помочь с трудоустройством и дать подъёмные? Местная молодёжь после обучения устроиться не может, по магазинам от безысходности подрабатывает, вообще трудно найти место нормальное, ну, только по знакомству. А пришлым и работу на блюдечке, ещё и денег на достойное начало», — возмущается Елена Ю.

«То есть мы горбатимся, платим налоги, чтобы приезжали левые люди, им ещё денег за это дадим, а они у нас ещё и работу заберут! Блистательные управленцы!» — поддерживает Ульяна Р.

«В целом программа — бред. Те, кто её состряпали, явно не представляют реальной картины. Ладно ещё регионы, из которых идёт отток населения, заселять таким стимулированием. Но ХМАО к ним не относится, сюда и бесплатно едут. Если бы речь шла о каких-то редких специалистах, мне кажется, они бы не стояли год в центре занятости», — считает Оксана К.

«Вместо того, чтобы создавать на периферии рабочие места, капиталисты переводят рабочих в промышленно развитые районы. Зарплату не то что повышать не надо будет, а можно даже понизить из-за созданной ими конкуренции. Практикуется с 70-х годов, эпохи «рейгономики» в США», — поясняет Андрей В.

Алессандро Маньяско. Привал бандитов

Приедут «раи» и «артуры»?

Впрочем, югорчане полагают, что предложенная программа трудовой мобильности наводнит их регион националистами типа «соседки Раи» и «чеченца Артура». События последних двух месяцев в ХМАО доказывают, что их опасения не беспочвенны.

Напомним, в июне в одном из жилых домов Сургута мужчина сделал замечание детям, которые срывали в лифте плакаты и ломали оборудование. Весь процесс он снял на видео и выложил в общедомовой чат. На возмущение соседей поступком мальчишек одна из матерей юных вандалов, уроженка Азербайджана Раиса М., публично пообещала не только физически расправиться с осуждающими хулиганство, но и поднять гробы их умерших родственников. При этом всю дорогу оскорбляла соседей по национальному признаку. Видео попало в социальные сети и впервые после августа 2017 года, когда уроженец Дагестана ранил ножом семерых случайно попавшихся ему на глаза сургутян, горожане вздрогнули. Взволнованных жуткими словами Раисы людей успокаивали потом глава города Андрей Филатов, а также представители азербайджанской диаспоры и мусульманского духовенства. В отношении «матери года» было открыто уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности»).

Мало того, при мониторинге страницы в социальной сети мужа Раисы, тоже уроженца Азербайджана, правоохранительные органы выявили публикацию символики запрещённой в России организации. Мужчина оштрафован на 1,5 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций»).

И только-только стала остывать память об истории с «соседкой Раей», в Нижневартовске Артур И. в пьяном состоянии разбил несколько бутылок пива в магазине. Мужчина наотрез отказывался оплачивать или убирать разбитое. Назвавшись «чеченцем», он по национальному признаку оскорбил владельца торговой точки, при этом зачем-то упомянув нехорошим словом действия Вооружённых сил РФ в республиках Донбасса и на Украине, славил Америку. При выяснении личности хулигана установлено, что Артур из Дагестана. Чеченская и дагестанская диаспоры резко осудили действия дебошира. Нижневартовский городской суд арестовал Артура на 15 суток и наложил на него штраф в 32 тыс. рублей. К слову, он приехал в Югру на заработки два месяца назад, но так и не трудоустроился.

Отметим, что и Раиса, и Артур записали видео с публичными извинениями, которые без труда можно найти в интернете. Однако истории их не пошли впрок. И 30 июля появляется в социальных сетях очередное видео, уже с молодыми «бородачами», которые говорят с характерным акцентом. Юноши ломали установленные в парке фигуры и хамили девушке, сделавшей им замечание. Один из них даже пытался кинуться на югорчанку, но его удерживали товарищи по вандализму. Местный депутат уже написал заявление в полицию для установления личностей участников конфликта.

«И зачем, скажите, таким людям платить ещё деньги на переезд в Югру? Они сами едут пачками, и ещё нас же унижать не забывают. Уже не первый раз диаспоры выступают и просят прощения за тот или иной националистический выпад своих соплеменников. Хочется спросить у таких: если вы нас так ненавидите, зачем к нам едете? А сейчас их наезды ещё деньгами простимулируют. Минтруда, опомнись!» — пишет Ирина З.

«Я приехал в Югру из Донбасса, и мне никто ничего не давал. Всё своим горбом, без госпомощи. Благо паспорт помогли сделать», — сообщает Сергей К.

Тем самым он возбудил среди комментаторов вопросы, почему беженцам с Донбасса в Югре 116 тысячами рублей на обустройство не помочь? Почему не разрабатываются программы трудоустройства местной молодёжи, зато обещают привезти ребят, которым в ХМАО не рады из-за неподобающего поведения их земляков?

Бытовые инциденты не несут рисков, связанных с ухудшением межнациональных отношений в Югре, заявил в интервью с Мuksun. fm генеральный директор югорского Центра социологических исследований «Мониторинг общественного мнения» Дмитрий Труфанов.

«Подавляющее большинство людей понимают, что такие конфликты — вещи исключительные и не говорят о какой-либо взаимной неприязни между народами… Риск кроется в том, как подобные конфликты освещаются в СМИ. Благодаря средствам массовой информации подобные инциденты получают общественный резонанс. А это уже неизбежно способствует появлению эмоций у самых разных людей. Поэтому проблематику необходимо освещать аккуратно, исходя из ценностей добрососедства», — считает социолог.

Даже неловко целому директору центра напоминать очевидное: свято место пусто не бывает — если молчат СМИ, говорит интернет. Или копить протестный потенциал изволите до народных волнений? К слову, заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил, что ситуация с межнациональными отношениями в Югре требует отдельного рассмотрения и что в Ханты-Мансийском автономном округе фиксируются одни из худших показателей по межнациональным отношениям в России. Органам власти Югры поручено проработать до 1 октября соответствующий анализ и план действий по проблематике и представить в АП президента РФ.

Михаил Суздальцев. Первая зарплата. 1958

«На Ямале всем рады!»

«А разве у нас некому работать? Платите хорошие зарплаты, и в любом регионе найдутся достойные работники, и не нужно никуда переезжать никому. Знаю немало людей, которые из-за низких зарплат ездят на работу в Екатеринбург или на Ямал зарабатывать», — пишет житель Свердловской области.

Ямал, действительно, примет всех на работу и обогреет душевным теплом, следует из комментариев под новостью о трудовом переселении народов.

«Сколько вахтовиков работает, а у них семьи. А по этой программе, глядишь, кто-то и переедет всей семьёй, обживутся. Тем более для детей и школы, и сады строятся силами этих самых вахтовиков», — поддерживает инициативу Минтруда Злата Д.

«Хорошая программа, и 116 тысяч — хорошая поддержка для тех, кто решит переехать на постоянное место жительства к нам на Ямал», — поддерживает Кристина Л.

«На Ямале всем рады! Но условия жизни здесь не самые простые, не все испытание климатом выдержат», — отмечает Кирилл Г.

«Нам в регионе строителей не хватает. Чеченцы всегда славились как каменщики, аккуратно всё делают. Они не только хорошие воины, но и прекрасные строители. Вон как отстроили свою республику после многих лет войны. Красота! Если приедут строители из Чечни — это здорово!» — пишет Лариса К.

Тюменцы не разделяют ямальского энтузиазма, но особо и не противятся пришлым работникам. Чай, не инопланетное вторжение ожидается, а свои же граждане России приедут. Однако весть о программе трудовой мобильности восприняли с долей скепсиса.

«Эта программа — замануха, чтобы молодёжь встала на учёт по безработице. А в итоге заставят работать за прожиточный минимум. Молодежь без опыта работы не возьмут на нормальную работу», — считает тюменец Григорий Л.

«Ежемесячно платили бы 100 тысяч, тогда можно и подумать. А разовая выплата — это смех, всё уйдёт в первый же месяц», — полагает Иван Ф.

«Своей молодежью надо заниматься — взращивать и обучать, а не чужих тащить, ещё и приплачивать. Почему бы деревенским нашим ребятам подъемные такие не давать?» — задаётся вопросом Транклюкатор из Тюмени.

«Видимо, застройщикам двойная выгода — от новых приобретателей жилья и дешёвой рабочей силы на стройках», — предполагает Тюменец222.

Стоит заметить, что переселение рабочей силы на Север немало тюменцев воспринимает проектом дорогим и бесполезным, не решающим системные проблемы. Примечательна и статистика, которая говорит о немалом оттоке молодых людей из Тюменской области.

«За минувший год 5833 человека уехали в другие города за пределами Тюменской области. За границу перебрался 1061 молодой житель нашего региона, из них 899 человек — в страны СНГ и 162 человека — в другие страны мира», — сообщила порталу 72.ru руководитель управления федеральной службы госстатистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Лариса Сараева.

«Может, так оно и будет — деньги на ветер. Но зато демографию нам точно молодцы с Кавказа поднимут. Они непьющие, на чистом горном воздухе выращенные, со здоровьем порядок. И у них традиционно большие семьи, а у нас привыкли по одному рожать или вообще чайлдфри», — Андрей Р.

«Странные у нас люди. Когда Хуснуллин (Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ — прим. ИА REGNUM) пять миллионов иностранцев решил поездами завезти в Россию, все кричали, что надо из своих богатых на рабочую силу и экономически бедных регионов людей на стройки привлекать. Вроде как к крикам прислушались и даже бедным на первое время денег дают. Но вот опять не слава богу. Сейчас кричат — не те регионы привлекаете, наших детей трудоустраивайте. А ваши дети хотят занять свободные вакансии и ниши сварщиками и трактористами? То-то и оно», — подытожил Александр С.