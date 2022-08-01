Елена Миронова, 1 августа 2022, 10:06 — REGNUM Минтруда представило на днях новую программу субсидирования переезда молодых безработных из трудоизбыточных регионов. Переселять их надумали в 25 субъектов РФ, в том числе и северные регионы Уральского федерального округа — Югру, Ямал и Тюменскую область. Инициатива Минтруда была встречена жителями вышеуказанных территорий и в штыки, и с одобрением. Причём в разных регионах мнения в социальных сетях высказаны диаметрально противоположные.

Эжен Делакруа. Сцена из Исхода. 1840
Эжен Делакруа. Сцена из Исхода. 1840

Разработчики программы трудовой мобильности молодёжи собираются выплачивать 116 тысяч рублей согласившимся на переезд жителям Алтая, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Тувы и Чеченской Республики. В Минтруде считают, что трудовым мигрантам на первое время данной суммы хватит на расходы для переезда и оплату аренды жилья.

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Стать участником программы сможет любой молодой человек до 35 лет, стоящий на учёте как безработный или ищущий работу и не менее года проживающий в трудоизбыточных регионах. Подбирать вакансии будут на портале «Работа России», с помощью карьерных консультантов региональных центров занятости. После согласования кандидатуры с работодателем нужно будет заключить договор о содействии в трудоустройстве в другом регионе.

«В целом программа — бред»

Информацию о вероятном появлении трудовых мигрантов из регионов Северного Кавказа жители Югры восприняли крайне отрицательно.

«А своим молодым специалистам в Югре не хотят помочь с трудоустройством и дать подъёмные? Местная молодёжь после обучения устроиться не может, по магазинам от безысходности подрабатывает, вообще трудно найти место нормальное, ну, только по знакомству. А пришлым и работу на блюдечке, ещё и денег на достойное начало», — возмущается Елена Ю.

«То есть мы горбатимся, платим налоги, чтобы приезжали левые люди, им ещё денег за это дадим, а они у нас ещё и работу заберут! Блистательные управленцы!» — поддерживает Ульяна Р.

«В целом программа — бред. Те, кто её состряпали, явно не представляют реальной картины. Ладно ещё регионы, из которых идёт отток населения, заселять таким стимулированием. Но ХМАО к ним не относится, сюда и бесплатно едут. Если бы речь шла о каких-то редких специалистах, мне кажется, они бы не стояли год в центре занятости», — считает Оксана К.

«Вместо того, чтобы создавать на периферии рабочие места, капиталисты переводят рабочих в промышленно развитые районы. Зарплату не то что повышать не надо будет, а можно даже понизить из-за созданной ими конкуренции. Практикуется с 70-х годов, эпохи «рейгономики» в США», — поясняет Андрей В.

Алессандро Маньяско. Привал бандитов
Алессандро Маньяско. Привал бандитов

Приедут «раи» и «артуры»?

Впрочем, югорчане полагают, что предложенная программа трудовой мобильности наводнит их регион националистами типа «соседки Раи» и «чеченца Артура». События последних двух месяцев в ХМАО доказывают, что их опасения не беспочвенны.

Напомним, в июне в одном из жилых домов Сургута мужчина сделал замечание детям, которые срывали в лифте плакаты и ломали оборудование. Весь процесс он снял на видео и выложил в общедомовой чат. На возмущение соседей поступком мальчишек одна из матерей юных вандалов, уроженка Азербайджана Раиса М., публично пообещала не только физически расправиться с осуждающими хулиганство, но и поднять гробы их умерших родственников. При этом всю дорогу оскорбляла соседей по национальному признаку. Видео попало в социальные сети и впервые после августа 2017 года, когда уроженец Дагестана ранил ножом семерых случайно попавшихся ему на глаза сургутян, горожане вздрогнули. Взволнованных жуткими словами Раисы людей успокаивали потом глава города Андрей Филатов, а также представители азербайджанской диаспоры и мусульманского духовенства. В отношении «матери года» было открыто уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности»).

Мало того, при мониторинге страницы в социальной сети мужа Раисы, тоже уроженца Азербайджана, правоохранительные органы выявили публикацию символики запрещённой в России организации. Мужчина оштрафован на 1,5 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Пропаганда и публичное демонстрирование символики экстремистских организаций»).

И только-только стала остывать память об истории с «соседкой Раей», в Нижневартовске Артур И. в пьяном состоянии разбил несколько бутылок пива в магазине. Мужчина наотрез отказывался оплачивать или убирать разбитое. Назвавшись «чеченцем», он по национальному признаку оскорбил владельца торговой точки, при этом зачем-то упомянув нехорошим словом действия Вооружённых сил РФ в республиках Донбасса и на Украине, славил Америку. При выяснении личности хулигана установлено, что Артур из Дагестана. Чеченская и дагестанская диаспоры резко осудили действия дебошира. Нижневартовский городской суд арестовал Артура на 15 суток и наложил на него штраф в 32 тыс. рублей. К слову, он приехал в Югру на заработки два месяца назад, но так и не трудоустроился.

Отметим, что и Раиса, и Артур записали видео с публичными извинениями, которые без труда можно найти в интернете. Однако истории их не пошли впрок. И 30 июля появляется в социальных сетях очередное видео, уже с молодыми «бородачами», которые говорят с характерным акцентом. Юноши ломали установленные в парке фигуры и хамили девушке, сделавшей им замечание. Один из них даже пытался кинуться на югорчанку, но его удерживали товарищи по вандализму. Местный депутат уже написал заявление в полицию для установления личностей участников конфликта.

«И зачем, скажите, таким людям платить ещё деньги на переезд в Югру? Они сами едут пачками, и ещё нас же унижать не забывают. Уже не первый раз диаспоры выступают и просят прощения за тот или иной националистический выпад своих соплеменников. Хочется спросить у таких: если вы нас так ненавидите, зачем к нам едете? А сейчас их наезды ещё деньгами простимулируют. Минтруда, опомнись!» — пишет Ирина З.

«Я приехал в Югру из Донбасса, и мне никто ничего не давал. Всё своим горбом, без госпомощи. Благо паспорт помогли сделать», — сообщает Сергей К.

Тем самым он возбудил среди комментаторов вопросы, почему беженцам с Донбасса в Югре 116 тысячами рублей на обустройство не помочь? Почему не разрабатываются программы трудоустройства местной молодёжи, зато обещают привезти ребят, которым в ХМАО не рады из-за неподобающего поведения их земляков?

Бытовые инциденты не несут рисков, связанных с ухудшением межнациональных отношений в Югре, заявил в интервью с Мuksun. fm генеральный директор югорского Центра социологических исследований «Мониторинг общественного мнения» Дмитрий Труфанов.

«Подавляющее большинство людей понимают, что такие конфликты — вещи исключительные и не говорят о какой-либо взаимной неприязни между народами… Риск кроется в том, как подобные конфликты освещаются в СМИ. Благодаря средствам массовой информации подобные инциденты получают общественный резонанс. А это уже неизбежно способствует появлению эмоций у самых разных людей. Поэтому проблематику необходимо освещать аккуратно, исходя из ценностей добрососедства», — считает социолог.

Даже неловко целому директору центра напоминать очевидное: свято место пусто не бывает — если молчат СМИ, говорит интернет. Или копить протестный потенциал изволите до народных волнений? К слову, заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил, что ситуация с межнациональными отношениями в Югре требует отдельного рассмотрения и что в Ханты-Мансийском автономном округе фиксируются одни из худших показателей по межнациональным отношениям в России. Органам власти Югры поручено проработать до 1 октября соответствующий анализ и план действий по проблематике и представить в АП президента РФ.

Михаил Суздальцев. Первая зарплата. 1958
Михаил Суздальцев. Первая зарплата. 1958

«На Ямале всем рады!»

«А разве у нас некому работать? Платите хорошие зарплаты, и в любом регионе найдутся достойные работники, и не нужно никуда переезжать никому. Знаю немало людей, которые из-за низких зарплат ездят на работу в Екатеринбург или на Ямал зарабатывать», — пишет житель Свердловской области.

Ямал, действительно, примет всех на работу и обогреет душевным теплом, следует из комментариев под новостью о трудовом переселении народов.

«Сколько вахтовиков работает, а у них семьи. А по этой программе, глядишь, кто-то и переедет всей семьёй, обживутся. Тем более для детей и школы, и сады строятся силами этих самых вахтовиков», — поддерживает инициативу Минтруда Злата Д.

«Хорошая программа, и 116 тысяч — хорошая поддержка для тех, кто решит переехать на постоянное место жительства к нам на Ямал», — поддерживает Кристина Л.

«На Ямале всем рады! Но условия жизни здесь не самые простые, не все испытание климатом выдержат», — отмечает Кирилл Г.

«Нам в регионе строителей не хватает. Чеченцы всегда славились как каменщики, аккуратно всё делают. Они не только хорошие воины, но и прекрасные строители. Вон как отстроили свою республику после многих лет войны. Красота! Если приедут строители из Чечни — это здорово!» — пишет Лариса К.

Для справки.

По данным Тюменьстата за I квартал 2022 года, на Ямале в строительстве средняя зарплата за 1-й квартал составила 100,4 рубля в месяц. На 1400 зарегистрированных безработных приходилось 15 000 вакансий, треть из которых — это строительные специальности, машинисты кранов, бульдозеристы.

В Югре в этот же период на стройке в среднем платили 74 321 рубль. Число безработных составило 4,1 тыс. человек, число вакансий — 17 015.

В Тюменской области в сфере строительства средняя зарплата составила 49 263 рубля. Число безработных граждан в I квартале составило 4,3 тысячи на более чем 24 тысячи вакансий.

Тюменцы не разделяют ямальского энтузиазма, но особо и не противятся пришлым работникам. Чай, не инопланетное вторжение ожидается, а свои же граждане России приедут. Однако весть о программе трудовой мобильности восприняли с долей скепсиса.

«Эта программа — замануха, чтобы молодёжь встала на учёт по безработице. А в итоге заставят работать за прожиточный минимум. Молодежь без опыта работы не возьмут на нормальную работу», — считает тюменец Григорий Л.

«Ежемесячно платили бы 100 тысяч, тогда можно и подумать. А разовая выплата — это смех, всё уйдёт в первый же месяц», — полагает Иван Ф.

«Своей молодежью надо заниматься — взращивать и обучать, а не чужих тащить, ещё и приплачивать. Почему бы деревенским нашим ребятам подъемные такие не давать?» — задаётся вопросом Транклюкатор из Тюмени.

«Видимо, застройщикам двойная выгода — от новых приобретателей жилья и дешёвой рабочей силы на стройках», — предполагает Тюменец222.

Стоит заметить, что переселение рабочей силы на Север немало тюменцев воспринимает проектом дорогим и бесполезным, не решающим системные проблемы. Примечательна и статистика, которая говорит о немалом оттоке молодых людей из Тюменской области.

«За минувший год 5833 человека уехали в другие города за пределами Тюменской области. За границу перебрался 1061 молодой житель нашего региона, из них 899 человек — в страны СНГ и 162 человека — в другие страны мира», — сообщила порталу 72.ru руководитель управления федеральной службы госстатистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Лариса Сараева.

«Может, так оно и будет — деньги на ветер. Но зато демографию нам точно молодцы с Кавказа поднимут. Они непьющие, на чистом горном воздухе выращенные, со здоровьем порядок. И у них традиционно большие семьи, а у нас привыкли по одному рожать или вообще чайлдфри», — Андрей Р.

«Странные у нас люди. Когда Хуснуллин (Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ — прим. ИА REGNUM) пять миллионов иностранцев решил поездами завезти в Россию, все кричали, что надо из своих богатых на рабочую силу и экономически бедных регионов людей на стройки привлекать. Вроде как к крикам прислушались и даже бедным на первое время денег дают. Но вот опять не слава богу. Сейчас кричат — не те регионы привлекаете, наших детей трудоустраивайте. А ваши дети хотят занять свободные вакансии и ниши сварщиками и трактористами? То-то и оно», — подытожил Александр С.