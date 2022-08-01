Донецк, 1 августа, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам населённые пункты Зайцево (южное) и Гольмовский, а также Куйбышевский район Донецка. Об этом 1 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Уточняется, что в 06:20 (совпадает с мск) киевские боевики обстреляли Зайцево (южное), выпустив по нему пять мин калибра 120 мм, а в 06:25 выпустили восемь снарядов калибра 152 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Также отмечается, что в 07:00 и в 07:25 ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 152 мм и десять ракет из реактивных систем залпового огня «Град» по Куйбышевскому району Донецка и в 07:20 — пять мин калибра 120 мм по Гольмовскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн призвала Китай осудить Россию и помочь урегулировать конфликт на Украине.