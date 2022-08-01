Чита, , 07:57 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 1 августа 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 819 (+17 за минувшие сутки).

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

За весь период COVID-19 унес жизни 2682 человек, за последние сутки в крае не зарегистрировано летальных случаев.

Вместе с тем 166 999 пациентов (+5 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 6 человек находится в тяжелом состоянии.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 349 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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