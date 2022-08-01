Токио, 1 августа, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Действия российских военных возле островов Курильской гряды тщательно отслеживает Токио после принятия новой Морской доктрины в России. Об этом 1 августа сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Как уточнил Кихара, комментируя принятие Морской доктрины, кроме сбора информации, японская сторона доводит свою позицию, в случае необходимости, до сведения российских представителей.

«Правительство продолжит реагировать соответствующим образом, включая сбор сведений», — пояснил Кихара.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин утвердил новый Корабельный устав Военно-морского флота (ВМФ) и новую Морскую доктрину России. В документе указано, что Россия наряду с другими методами может применить силу для защиты своих интересов в Мировом океане.