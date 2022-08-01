Чебоксары, 1 августа, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Чувашии продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к ковиду. За неделю он упал на 1,2%. Соответствующую статистику приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По информации на 31 июля, прививку от ковида сделали 726 554 жителя Чувашии, из них за последнюю неделю (с 22 по 28 июля) укололись 1622 человека. Двумя компонентами вакцинировались 691 335 жителей республики.

Уровень коллективного иммунитета за последнюю неделю снизился на 1,2%, с 12,7% до 11,5%. Данный показатель превышает общероссийского уровень: в целом по стране коллективный иммунитет к ковиду составляет 10,7%.

Напомним, что 1 июля уровень общего иммунитета к ковиду в Чувашии составлял 17,7%, по состоянию на 3 июня оценивался в 29,3%, 20 мая достигал 33,8%, 29 апреля — 39,6%, 22 апреля — 40%, 1 апреля, 25 и 4 марта составлял соответственно 41,5%, 42,3% и 46,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 82 228 случаев заражения коронавирусом, вылечились 77 097 жителей, умерли 4653 ковид-больных.