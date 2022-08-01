1 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Туристы со всей страны едут на Енисей в Хакасию, чтобы увидеть крупнейшую в России Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию, восхититься красивейшими видами природы и отведать вкуснейшую форель, которую разводят на специальных фермах.

Алексей Иванов, , 10:05 — REGNUM Саяно-Шушенский гидроэнергетический комплекс на Енисее является самым мощным в России. Первым гостей встречает контррегулирующий Майнский гидроузел. Его мощность составляет 321 тыс. кВт. В год здесь вырабатывается 1,7 млрд кВт·ч. Одна из главных задач Майнской ГЭС — регулировать уровень воды в Енисее на подходе к Саяно-Шушенской ГЭС.

Саяно-Шушенская ГЭС Алексей Иванов © ИА REGNUM

Майнская ГЭС Алексей Иванов © ИА REGNUM

В 5 км от Саяно-Шушенской ГЭС находится береговой водосброс, который был возведен для спуска вод экстремальных паводков. Специалисты заверяют, что он не имеет аналогов по объёмам холостых сбросов половодья.

Береговой водосброс Саяно-Шушенской ГЭС Алексей Иванов © ИА REGNUM

Река Енисей Алексей Иванов © ИА REGNUM

На Саяно-Шушенской ГЭС в год вырабатывается 24 млрд кВт·ч, что обеспечивает работу энергосистемы всей Сибири. На станции действуют десять гидротурбин, мощность каждой — 640 МВт. Через каждую в секунду проходит 340 кубометров воды.

Саяно-Шушенская ГЭС Алексей Иванов © ИА REGNUM

Плотина ГЭС является самой высокой и самой длинной в мире. Её высота достигает 242 метров, длина — 1074 метра. В 2020 году на плотине появилось слово «Россия» — высота каждой буквы составляет 52 метра, всё слово в длину — 570 метров.

Саяно-Шушенская ГЭС Алексей Иванов © ИА REGNUM

После пандемии для туристов открыли посещение внутренних помещений ГЭС, экскурсии туда проводят всего два раза в неделю, и они расписаны на два месяца вперед.

Саяно-Шушенская ГЭС Алексей Иванов © ИА REGNUM

На смотровой площадке ГЭС в 2009 году открыли мемориальный комплекс «Покорителям Енисея». Он состоит из семи бронзовых статуй специалистов, которые строили станцию, — геодезист, геолог, проектировщик, инженер, сварщик, строитель и энергетик. Постамент расколот изображением Енисея.

Памятник строителям Саяно-Шушенской ГЭС Алексей Иванов © ИА REGNUM

А на вершине комплекса изображен бурный речной поток, особо наблюдательные могут разглядеть в нём русалку.

Русалка в волнах памятника строителям Саяно-Шушенской ГЭС Алексей Иванов © ИА REGNUM

Неподалеку от ГЭС с конца 19-го века ведётся добыча мрамора. С уже отработанной мраморный горы открываются потрясающие виды на природу юга Сибири.

Вид на долину с мраморного карьера Алексей Иванов © ИА REGNUM

Маленькая берёза на мраморной горе Алексей Иванов © ИА REGNUM

Мраморная гора Алексей Иванов © ИА REGNUM

Отходы мраморного производства Алексей Иванов © ИА REGNUM

На Енисее расположились сразу несколько форелевых хозяйств, куда приезжают не только туристы, но и местные жители. Спрос настолько большой, что одно из них приняло решение приостановить продажу рыбы населению с 1 августа, так как всю форель скупили.

Форелевое хозяйство Алексей Иванов © ИА REGNUM

В форелевом хозяйстве Алексей Иванов © ИА REGNUM

Форелевое хозяйство Алексей Иванов © ИА REGNUM

На ферме на глазах у покупателя вылавливают рыбу, разделывают, чистят и при желании солят. Есть солёную можно уже через 2–3 часа. А свежую форель готовят на костре, в духовке или на сковороде. И в том, и в другом виде рыба очень вкусная и нежная, экологически чистая, и её называют царской.

В форелевом хозяйстве Алексей Иванов © ИА REGNUM