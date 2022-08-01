Москва, 1 августа, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем тыла Вооруженных сил РФ, сообщает 1 августа пресс-служба российского военного ведомства.

Mil.ru Сергей Шойгу

Напомним, День тыла Вооруженных сил отмечается 1 августа.

Министр обороны России отметил весомый вклад солдат и офицеров тыловой службы в боевую работу российской армии в ходе военных операций, а также их труд в мирное время по укреплению обороноспособности страны.

«Сегодня службы материально-технического обеспечения достойно продолжают ратные традиции предшественников», — отметил Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства пожелал личному составу и ветеранам служб тыла ВС РФ крепкого здоровья и новых свершений на благо Родины.