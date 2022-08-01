Ульяновск, , 07:41 — REGNUM В Ульяновской области коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 8,6%. Это следует из данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним сведениям (на 29 июля), в Ульяновской области привились от ковида 740 585 жителей, в том числе за последнюю неделю (с 22 по 28 июля) вакцинировались 2617 человек. Из них оба компонентам получили 692 075 жителей Ульяновской области.

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в регионе за последнюю неделю снизился на 3,7%, с 10,3% до 8,6%. Это меньше, чем в среднем по России, где общий иммунитет к ковиду составляет 10,7%.

Напомним, что 1 июля общий иммунитет к ковиду в Ульяновской области составлял 15,4%, 3 мая достигал 40,6%, 22 апреля оценивался в 48,6%. Более трёх месяцев назад (на 15 апреля) данный показатель оценивался на уровне 51,1%

Отметим, что в регион передано 890 017 комплектов вакцины от COVID-19, что составляет 100% от потребности. На 26 июля оставалось в наличии 113 987 доз. Ревакцинировались более 158 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, трое суток подряд в Ульяновской области регистрировалось не менее 40 случаев инфицирования SARS-CoV-2, что является рекордным с начала июля.

Читайте ранее в этом сюжете: Общий иммунитет к ковиду в Ульяновской области упал до 10,3%