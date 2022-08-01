Индианаполис, США, 1 августа, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Российский автогонщик Даниил Квят не смог доехать до финиша в своей дебютной гонке в американском чемпионате NASCAR. Гонка прошла в ночь на 1 августа в Индианаполисе (штат Индиана, США).

Morio Даниил Квят

Квят, выступающий за команду «Хэзеберг», сошёл с дистанции на 29-м круге. После этого механики смогли починить его машину, и он с отставанием в 16 кругов вернулся на трассу.

Позже Квят из-за проблем с подвеской повторно сошёл с дистанции.

В текущем сезоне Квят должен принять участие ещё в двух гонках NASCAR.