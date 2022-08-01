Горно-Алтайск, 1 августа, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Горно-Алтайск (+24), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Улаганского, Чемальского и Шебалинского районов. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 35 097.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 672, в том числе 623 — от COVID-19, 49 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 20, за весь период – 34 154», — добавили в штабе.