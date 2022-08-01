Корсаков, Сахалинская область, 1 августа, 2022, 07:33 — ИА Регнум. На Сахалине в Корсаковском районе во время мощного шторма было выброшено на берег малое рыболовное судно, сообщает 1 августа портал astv.ru.

Иван Айвазовский. Кораблекрушение. 1875

По словам членов экипажа, всю ночь они пытались удержать судно на якорной стоянке, поставив его на дополнительный якорь.

У судна поврежден корпус.

По имеющейся на данный момент информации, никто из людей не погиб.