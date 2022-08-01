Иркутск, 1 августа, 2022, 07:33 — ИА Регнум. Мотоциклист погиб в ДТП при попытке скрыться от инспекторов Госавтоинспекции в Иркутске. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Смертельная авария произошла 31 июля около 20:00 по местному времени на улице Ленина в Иркутске. По предварительным данным, инспектора ГИБДД заметили на улице города мотоцикл Kawasaki Ninja без номерных знаков. Сотрудники ГИБДД попытались остановить байкера, но в он ответ на знак инспектора остановиться наоборот, резко набрал скорость и попытался скрыться.

Сотрудники ГИБДД последовали за нарушителем на служебном автомобиле, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал. Мотоциклист, пытаясь уйти от погони, совершал опасные манёвры и грубо нарушал правила дорожного движения.

На улице Ленина мотоциклист сделал попытку проехать перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с внедорожником. В результате ДТП мотоциклист получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии. Водитель внедорожника не пострадал.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины смертельной аварии.

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