Уссурийск, Приморский край, , 07:37 — REGNUM Шаман из Якутии Александр Габышев продолжит проходить лечение в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске. Об этом 1 августа сообщил в своём телеграм-канале его адвокат Алексей Прянишников.

Шаман Аркадий Зарубин

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Он рассказал о том, что сначала врачебная комиссия медучреждения собирались переводить шамана в стационар общего типа, но затем сменив состав, резко изменила решение. Врачи заявили об ухудшении состояния Александра Габышева и констатировали необходимость оставить его в стационаре специализированного типа.

«О внезапно появившемся новом заключении сам Александр Габышев не знал, мы тоже. Разумеется, мы ходатайствовали о проведении судебной психиатрической экспертизы. Внезапно, наше ходатайство поддержали представители больницы. Но судья его отклонил», — отметил адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле якутского шамана перевели из психиатрической клиники Новосибирска в больницу Уссурийска в Приморском крае. Ранее, в феврале, Александру Габышеву смягчили режим лечения.