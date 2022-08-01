Уссурийск, Приморский край, 1 августа 2022, 07:37 — REGNUM Шаман из Якутии Александр Габышев продолжит проходить лечение в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске. Об этом 1 августа сообщил в своём телеграм-канале его адвокат Алексей Прянишников.
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Он рассказал о том, что сначала врачебная комиссия медучреждения собирались переводить шамана в стационар общего типа, но затем сменив состав, резко изменила решение. Врачи заявили об ухудшении состояния Александра Габышева и констатировали необходимость оставить его в стационаре специализированного типа.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле якутского шамана перевели из психиатрической клиники Новосибирска в больницу Уссурийска в Приморском крае. Ранее, в феврале, Александру Габышеву смягчили режим лечения.