Токио, 1 августа, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Цены на более две тысячи продуктов могут вырасти в августе в Японии. Об этом сообщает пресс-служба японского научно-исследовательского центра Teikoku Databank.

QuoteInspector Рост цен

«В августе в Японии вырастут цены на 2431 вид продуктов, в октябре — дополнительно еще на шесть тысяч наименований», — такие данные опубликовал данный центр.

Согласно оценке специалистов, рекордным месяцем по росту цен на продукты питания может стать октябрь, цены на продовольствие в этом месяце могут увеличиться на шесть тысяч наименований.

Отмечается, что это столько же, сколько за первые семь месяцев 2022 года.

«Всего же за 2022 год поднимутся цены примерно на 20 тысяч наименований продуктов. Средний рост цен в Японии составит 14 процентов», — сообщает пресс-служба.

Специалисты данного центра считают, что если ранее рост был связано с увеличением мировых цен на топливо и зерно, то с лета к этому добавится резкое падение иены и рост цен на импорт.