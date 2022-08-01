Владивосток, 1 августа, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Приморский край находится в стадии подъема заражений коронавирусом — за последние сутки выявлено 172 новых случая, днём ранее — 160, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«На амбулаторном лечении находятся более 800 человек, число обращений увеличилось втрое по сравнению с июнем. При ухудшении ситуации, количество и время работы амбулаторных центров будет увеличено», — сказала первый замминистра здравоохранения Приморья Тамара Курченко и призвала пройти ревакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в больнице Санкт-Петербурга дополнительно развернули 50 коек для пациентов с COVID-19.