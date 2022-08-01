Ульяновск, , 07:29 — REGNUM В Ульяновской области чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Соответствующие оперативные данные публикует управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям ведомства, 31 июля в регионе заражение коронавирусом подтверждено у 38 жителей области. Отметим, что ранее трое суток подряд регистрировалось не менее 40 случаев инфицирования SARS-CoV-2, что является рекордным с начала июля.

Всего в Ульяновской области сделано 2 196 491 лабораторное исследование на коронавирус, в том числе за последнюю неделю (22 по 28 июля) проведено 9069 тестов в отношении 8978 человек.

Отметим, что всего в Ульяновской области официально выявлен 204 401 случай заражения коронавирусом, выздоровели 199 225 пациентов, скончались от ковида 4725 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, всего Ульяновская область получила более 890 тыс. компонентов вакцины от ковида, на 26 июля оставалось в наличии почти 114 тыс. доз.