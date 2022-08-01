Пекин, 1 августа, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Государственные предприятия Китая увеличили выручку и сократили падение прибыли за первые шесть месяцев этого года, показали официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно данным Министерства финансов КНР, в период с января по июнь операционный доход государственных предприятий Китая составил 39,29 трлн юаней (около $5,83 трлн), что на 9,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Совокупная прибыль государственных предприятий снизилась на 2,1% в годовом исчислении, заметно сократившись по сравнению с падением на 6,5% за первые пять месяцев.

Общая прибыль централизованно управляемых государственных предприятий Китая за этот период выросла на 4,3% по сравнению с предыдущим годом и составила более 1,6 трлн юаней, а их операционная выручка выросла на 10,9% до 22,12 трлн юаней.