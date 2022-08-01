Будапешт, , 07:26 — REGNUM Действующий чемпион Венгрии по футболу «Ференцварош», главным тренером которого является бывший наставник сборной России Станислав Черчесов, с победы начал новый сезон первенства страны. Об этом сообщает.

Станислав Черчесов Артем Гусев

В первом туре чемпионата Венгрии сезона 2022/23 «Ференцварош» одержал победу над «Академией Пушкаша» со счётом 1:0. Встреча прошла в воскресенье в Будапеште.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Ференцвароша» Кристоффер Закариассен на четвёртой добавленной к основному времени минуте.

Напомним, в прошлом сезоне «Ференцвароша» под руководством Черчесова выиграл чемпионат и Кубок Венгрии. В июле команда прошла два квалификационных раунда Лиги чемпионов.

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