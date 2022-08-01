Пекин, , 07:25 — REGNUM Китай продолжит облегчать доступ жителей деревень к повседневным услугам, таким как почтовые и телекоммуникационные услуги, ускорит строительство сельских дорог, ремонт туалетов и очистку сточных вод, а также улучшит условия жизни в сельской местности, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министерство гражданской администрации КНР совместно с другими органами власти и департаментами совместно выпустили руководство по обогащению и улучшению комплексных услуг, предоставляемых на уровне деревень.

В руководстве указаны усилия по продвижению стандартизации сельских клиник и улучшению общественного здравоохранения и основных медицинских услуг; дальнейшему развитию системы медицинского обслуживания, системы занятости и социального страхования; и улучшению предоставления социальных услуг на уровне деревни.

В нем также излагаются усилия по оптимизации управления общественными делами и благотворительностью на уровне деревни, а также руководство сельскими жителями и частными организациями по дальнейшему развитию сельской сферы услуг, которая варьируется от розничной торговли, общественного питания и гостиниц до парикмахерских и технического обслуживания.