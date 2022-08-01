Пекин, , 07:23 — REGNUM Согласно официальным данным, Китай добился значительного прогресса в создании национальной дорожной сети, улучшении транспортной схемы между районами и увеличении пропускной способности, а его скоростные автомагистрали связывают около 95% населения, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время сеть скоростных автомагистралей охватывает 98,8% городов с городским населением более 200 000 человек в каждом и административные центры уровня округов, в то же время связывая около 88% регионов на уровне уездов, сообщил сотрудник Министерства транспорта КНР Ван Тай.

По словам Вана, национальные автомагистрали также в основном охватывают административные районы на уровне округа и выше, а пограничные порты открыты круглый год. По состоянию на конец прошлого года в Китае было построено 117 000 км национальных скоростных автомагистралей и открыто для движения 257 700 км национальных автомагистралей.

Согласно циркуляру, опубликованному ранее в этом году, страна намерена построить национальные дороги общей протяженностью около 461 000 км, состоящие из скоростных автомагистралей протяженностью 162 000 км и автомагистралей протяженностью 299 000 км к 2035 году.

По словам Вана, для содействия строительству современной, высококачественной национальной дорожной сети будут предприняты усилия по продвижению ключевых проектов и интегрированной дорожной сети для городских кластеров.

Китай также активизирует строительство «зеленых» дорог за счет повышения эффективности использования ресурсов, защиты экологической среды вдоль дорог и эффективного сокращения потребления энергии и выбросов углекислого газа.