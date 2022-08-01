Якутск, , 07:35 — REGNUM В столице Якутии, сёлах Арылах (Мирнинский район) и Чурапча (Чурапчинский) управление Роспотребнадзора по региону обнаружило превышение концентраций диоксида азота и взвесей из-за дыма лесных пожаров. Об этом рассказал на брифинге 1 августа заместитель начальника отдела санитарного надзора ведомства Евгений Исаков.

Задымление в Якутске ИА SakhaPress

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Исследовался воздух в Якутске, Хангаласском, Амгинском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Намском и Таттинском районах. Превышение обнаружено в результате анализа двенадцати проб.

В Якутске показатели превышены как по концентрации диоксида азота, так и по количеству взвешенных частиц.

Как сообщало ИА REGNUM, задымление в столице и центральных районах Якутии прогнозировалось на прошлой неделе. Уже тогда в Якутске была превышена концентрация оксида азота.