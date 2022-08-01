Чебоксары, 1 августа 2022, 07:19 — REGNUM Ход расследования уголовного дела по факту поджога сотрудника полиции, который находится в реанимации, взят на контроль в центральном аппарате СКР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Председатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин
Sledcom.ru

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Чувашии Александру Полтинину представить доклад о ходе расследования уголовного дела о поджоге сотрудника ГИБДД.

По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ, которое поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Ведётся розыск подозреваемого.

Напомним, что ЧП произошло днём 29 июля 2022 года в деревне Токшики Моргаушского района, где инспектор ДПС и сотрудник ППС остановили машину ВАЗ-2114, водитель которого, предположительно, был пьян. Правоохранители отмечают, что за рулём находился 29-летний житель Марий Эл, который из-за недовольства по факту разбирательства достал из багажника канистру с бензином и плеснул на полицейских, после чего поджёг зажигалкой одежду инспектора ДПС.

В МВД по Чувашии отмечают, что подозреваемый не являлся собственником транспортного средства. Также в полиции отмечают, что злоумышленник поджёг автомобиль и скрылся.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейскому причинены ожоги на площади более 50% тела, его доставили в реанимацию.