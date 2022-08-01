Чебоксары, 1 августа, 2022, 07:19 — ИА Регнум. Ход расследования уголовного дела по факту поджога сотрудника полиции, который находится в реанимации, взят на контроль в центральном аппарате СКР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Sledcom.ru Председатель СК России Александр Бастрыкин

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Чувашии Александру Полтинину представить доклад о ходе расследования уголовного дела о поджоге сотрудника ГИБДД.

По факту посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ, которое поставлено на контроль в центральном аппарате СКР. Ведётся розыск подозреваемого.

Напомним, что ЧП произошло днём 29 июля 2022 года в деревне Токшики Моргаушского района, где инспектор ДПС и сотрудник ППС остановили машину ВАЗ-2114, водитель которого, предположительно, был пьян. Правоохранители отмечают, что за рулём находился 29-летний житель Марий Эл, который из-за недовольства по факту разбирательства достал из багажника канистру с бензином и плеснул на полицейских, после чего поджёг зажигалкой одежду инспектора ДПС.

В МВД по Чувашии отмечают, что подозреваемый не являлся собственником транспортного средства. Также в полиции отмечают, что злоумышленник поджёг автомобиль и скрылся.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейскому причинены ожоги на площади более 50% тела, его доставили в реанимацию.