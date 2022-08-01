Пекин, , 07:19 — REGNUM Китайская полиция приложила все усилия для расследования случая насилия, в ходе которого несколько женщин были избиты в ресторане барбекю в провинции Хэбэй на севере Китая. Достигнут значительный прогресс, и результаты будут обнародованы, согласно Министерству общественной безопасности КНР, передает агентство Синьхуаю.

Китаянка Alyn

Министерство незамедлительно направило оперативную группу и экспертов после того, как произошел инцидент. Они будут следить за каждой зацепкой, докопаются до сути дела и привлекут нарушителей закона к ответственности, сказал директор бюро уголовных расследований при министерстве Лю Чжуньи.

Чтобы защитить общественную безопасность, депутаты парламента начали кампанию по пресечению незаконной деятельности в летнее время. В результате было задержано около 49 000 подозреваемых и раскрыто 72 000 уголовных дел различного рода, сказал Лю.

Лю также отметил, что для повышения чувства безопасности людей будут предприняты усилия для эффективного рассмотрения дел различного масштаба и тяжести, а также усиления как сдерживания, так и эффективных мер по борьбе с преступностью.