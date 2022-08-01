Хэфэй, Китай, 1 августа, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Грузовой поезд Китай — Европа, гружёный 100 контейнерами в двадцатифутовом эквиваленте (TEU), отправился 29 июля из Хэфэя, столицы провинции Аньхой на востоке Китая, в венгерский Будапешт, что ознаменовало первый рейс между двумя городами, сообщает агентство Синьхуа.

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Ожидается, что продукция, произведенная в Аньхое, такая как компоненты солнечных панелей, электрические машины и инверторы, общей стоимостью почти $10 млн? прибудет в Будапешт через 16-18 дней на поезде после путешествия протяженностью более 10 800 км. С тех пор как в 2014 году Аньхой запустил первый маршрут грузовых поездов Китай — Европа, к настоящему времени было совершено более 2500 рейсов грузовых поездов, связавших провинцию с 85 городами в 18 странах.

Грузовое железнодорожное сообщение Китай — Европа обеспечивает новый канал для внутренней провинции для связи с миром и экспорта своих товаров. В общей сложности в этом году было совершено 500 таких поездок, и к сети грузовых поездов Хэфэй Китай — Европа добавилось еще 22 пункта назначения.