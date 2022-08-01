Лондон, , 07:17 — REGNUM Женская сборная Англии по футболу одержала победу над командой Германии в финале чемпионата Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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На 62-й минуте матча гол забила форвард сборной Англии Элла Тун. А на 79-й полузащитник немецкой команды Лина Магулль сравняла счёт.

Судьба матча решилась в дополнительное время. На 111-й минуте нападающий английской сборной Клои Келли принесла своей команде победу.

Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 по футболу проходил в Англии с 6 по 31 июля.

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