Донецк, , 07:17 — REGNUM Украинские террористы обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по ним 18 152-мм снарядов, сообщает 1 августа Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел был произведен в шестом часу утра, а затем повторился в седьмом часу.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 05:25 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра», — указано в заявлении представительства ДНР.

В 06:25 украинские нацисты вновь обстреляли Куйбышевский район, на который обрушилось восемь 152-мм снарядов.

При этом в то же самое время украинские террористы обстреляли посёлок Зайцево Южное, по которому выпустили пять 120-мм минометных выстрелов.

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